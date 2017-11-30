Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью больше не заинтересован в услугах Ивана Перишича. Об этом информирует The Independent.

Согласно источнику, португальский специалист доволен игрой Антони Марсьяля и не отпустит его в другую команду.

Ранее сообщалось, что "красные дьяволы" по инициативе главного тренера пытались заполучить этим летом хавбека "Интера". Сделка сорвалась, поскольку клубы не смогли договориться о сумме трансфера.

При этом Марсьяль был недоовлен отношением со стороны Моуринью и собирался покинуть "Олд Траффорд" зимой 2018 года.

В нынешнем сезоне 21-летний француз провел 20 матчей, забил 8 голов и отдал 6 голевых передач.