Согласно источнику, португальский специалист доволен игрой Антони Марсьяля и не отпустит его в другую команду.

Ранее сообщалось, что "красные дьяволы" по инициативе главного тренера пытались заполучить этим летом хавбека "Интера". Сделка сорвалась, поскольку клубы не смогли договориться о сумме трансфера.

При этом Марсьяль был недоовлен отношением со стороны Моуринью и собирался покинуть "Олд Траффорд" зимой 2018 года.

В нынешнем сезоне 21-летний француз провел 20 матчей, забил 8 голов и отдал 6 голевых передач.

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