На финальную жеребьевку ЧМ-2018 отправится суперболельщик из Ростова-на-Дону. Сергей Копин представит донскую столицу на финальной жеребьевке чемпионата мира по футболу в московском Кремле 1 декабря.

В отборе, прошедшем по всей России, участвовали послы городов-организаторов, представители футбольных федераций, местных клубов и объединений болельщиков. Основными критериями конкурса стали любовь к футболу, преданность родной команде и желание принять чемпионат мира по футболу в своем городе.

Ростовчанин Сергей Копин соответствует всем этим параметрам. Футболом суперболельщик увлекается с детства. Мужчина не пропустил ни одного домашнего матча любимого клуба и старался поддерживать команду на выездах. Он всегда оставался преданным фанатом и продолжал болеть за «Ростов», даже когда клуб «вылетал» в первый дивизион.

Кроме того, Сергей пишет стихи, посвящая их любимой игре и команде. В его творческом арсенале - уже три книги о «Ростове». Также он стал лауреатом национальной премии «Поэт года России-2013», а в 2016-м был признан ростовским «Болельщиком года». Помимо этого, Сергей добился успехов в пляжном волейболе. Он неоднократно занимал призовые места в чемпионатах страны. К слову, по его инициативе в нашем городе появился всесезонный центр пляжных видов спорта.

Сейчас фанат в предвкушении чемпионата мира по футболу. Сергей выражает надежду, что национальная сборная подарит своим поклонникам незабываемые впечатления.

Напомним, на жеребьевке ЧМ-2018 будут присутствовать делегации 32 команд-участниц турнира, легендарные футболисты, артисты и официальные лица. Также ФИФА пригласила 11 почетных зрителей - жителей городов-организаторов ЧМ-2018, которые были признаны суперболельщиками.