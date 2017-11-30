Десайи оценил шансы хозяйки ЧМ-2018 России выйти из группы.

«Идея, что страна-хозяйка должна обязательно выходить в следующий раунд, чтобы поддерживать интерес к турниру, уже не работает. Но, надеюсь, у России получится пробиться в плей-офф. У её сборной нет особенных игроков, способных переломить ход игры, но её будут поддерживать болельщики, а это может помочь в сложной ситуации. Я наблюдал за россиянами на других соревнованиях. Не думаю, что им удастся выйти в полуфинал. Но вскрыть маленький замочек, который ведёт к выходу из группы, Россия может», - приводит слова Десайи RT на русском.

Напомним, что чемпионат мира впервые в истории пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. 1 декабря состоится жеребьевка финальной части турнира.