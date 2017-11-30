По информации издания, каталонский клуб собирается пригласить на замену Луису Суаресу форварда "Атлетико" Антуана Гризманна. Отмечается, что в список также вошли Харри Кейн ("Тоттенхэм") и Габриэль Жезус ("Манчестер Сити").

При этом сообщается, что нападающий "Интера" Мауро Икарди также может перебраться на "Камп Ноу".

Ранее испанские СМИ распространили информацию о встрече представителей "Барселоны" с агентом Гризманна после товарищеского матча сборной Франции.