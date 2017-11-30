«Барселона» рассматривает Кейна и Жезуса на замену Суаресу
Руководство «Барселоны» продолжает работу по усилению атакующей линии, сообщает Don Balon.
По информации издания, каталонский клуб собирается пригласить на замену Луису Суаресу форварда "Атлетико" Антуана Гризманна. Отмечается, что в список также вошли Харри Кейн ("Тоттенхэм") и Габриэль Жезус ("Манчестер Сити").
При этом сообщается, что нападающий "Интера" Мауро Икарди также может перебраться на "Камп Ноу".
Ранее испанские СМИ распространили информацию о встрече представителей "Барселоны" с агентом Гризманна после товарищеского матча сборной Франции.