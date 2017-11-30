Десайи ответил на вопрос о том, кто станет главной звездой чемпионата мира 2018 года.

«Неймар. Он может добиться этого. Все надеются, что и Лионель Месси проявит себя с хорошей стороны, а остальная сборная ему в этом поможет. У Неймара как раз есть необходимая для достижения успеха группа поддержки, с которой он продемонстрирует свои лучшие качества и докажет, что является следующим лучшим игроком мира», - считает Десайи, которого цитирует RT на русском.

Добавим, что француз стал послом Фестиваля болельщиков ЧМ-2018. Мундиаль пройдет в России с 14 июня по 15 июля. 

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