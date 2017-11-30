Зидан не включил защитника Вальехо в заявку «Реала» на клубный чемпионат мира
Тренерский штаб мадридского «Реала» огласил список игроков на клубный чемпионат мира.
Отметим, что турнир пропустит новичок "сливочных" Хесус Вальехо, который вернулся в команду из "Айнтрахта" этим летом.
Official | List of Real Madrid players who'll be participating in the FIFA Club World Cup 2017 in UAE: Jesus Vallejo not included pic.twitter.com/XREA9EMjYa— RMadrid Edition (@RMadridEdition) 30 ноября 2017 г.
Как известно, испанец находится в строю и не испытывает никаких проблем со здоровьем. Место Вальехо занял третий вратарь – Мохамет Рамос.
Добавим, что изменения в заявке можно произвести за 24 часа до первого матча и только в том случае, если футболист получил травму.
Напомним, первая игра «Реала» состоится 13 декабря.