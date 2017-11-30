Отметим, что турнир пропустит новичок "сливочных" Хесус Вальехо, который вернулся в команду из "Айнтрахта" этим летом. 

Как известно, испанец находится в строю и не испытывает никаких проблем со здоровьем. Место Вальехо занял третий вратарь – Мохамет Рамос.

Добавим, что изменения в заявке можно произвести за 24 часа до первого матча и только в том случае, если футболист получил травму. 

Напомним, первая игра «Реала» состоится 13 декабря.

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