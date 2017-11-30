Напомним, что Игуаин перенер операцию, связанную с переломом пальца левой руки.

«Рука Игуаина все еще болит, но мы уверены в его шансах сыграть. Посмотрим, как он будет чувствовать себя сегодня и завтра», - приводит слова Аллегри France Press.

Матч чемпионата Италии между «Наполи» и «Ювентусом» состоится 1 декабря. «Наполи» лидирует в турнирной таблице серии А, «Ювентус» занимает третье место. Игуаин в 19 матчах «Ювентуса» во всех турнирах забил 10 голов.