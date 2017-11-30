- В «Зените» хорошая, комфортная атмосфера. Да, мы потерпели поражение в поединке, который очень не хотели проигрывать. Но наш главный тренер сказал, что мы провели хороший матч и в целом действовали хорошо. Мы проделали работу над ошибками, и по-прежнему боремся за победу в чемпионате. Небольшая тоска после поражения от «Спартака» прошла, мы вернулись в рабочее состояние, - сказал хавбек.

В 19-м туре «Зенит» 2 декабря примет «Урал».