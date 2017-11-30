«Ошибиться легко! Ведь прогнозы —– вещь сложная, и это факт. В мире всего восемь чемпионов. И войти в эту группу невероятно сложно. Это удалось Испании, когда она собрала команду из блистательных игроков: чемпионом она стала в 2010 году. Этого же добилась и Франция, которая также собрала сильнейшую сборную в 1998 году. А в целом побеждают одни и те же», - приводит слова Гойкоэчеа RT на русском.

Напомним, что чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах.