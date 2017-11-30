Напомним, матч 15-го тура АПЛ состоится 2 декабря в Лондоне на стадионе "Эмирейтс".

"Юнайтед" – очень сильная команда, но я думаю, что мы справимся со всеми сложностями, которые они нам доставят. Уверен, они будут большими силами идти в атаку, а не только защищаться.

Это очень опасный соперник. Они добились хороших результатов. Поэтому, чтобы победить такую команду, "Арсенал" должен показать лучшую игру, и на этом я хочу сосредоточить внимание", – цитирует французского специалиста The Telegraph.