Согласно источнику, игрок сборной Германии, который не собирается продлевать контракт с клубом, может перебраться в "Челси". Отмечается, что интерес к хавбеку проявляет главный тренер "синих" Антонио Конте, который считает, что клуб должен усилить состав в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что 29-летний футболист является одной из главных целей "Барселоны". Также немецкий полузащитник может воссоединиться с Жозе Моуринью на "Олд Траффорд".

В нынешнем сезоне Озил провел 11 матчей, забил 2 гола и отдал 5 голевых передач.