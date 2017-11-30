Представитель департамента судейства и инспектирования РФС Леонид Калошин рассказал, что система видеопомощи арбитрам (VAR) будет работать на матче чемпионата России «Краснодар» - «Ахмат» только для проверки технического оборудования, а не в режиме офлайн, при котором работают видеоассистенты, не влияющие на ход игры.

Ранее «Краснодар» объявил, что система VAR впервые в РФПЛ будет протестирована на матче с «Ахматом» 3 декабря. Стадион «Краснодара» станет первым в России, на котором будет использоваться данная система. Переход к работе в режиме офлайн планируется весной следующего года.

- Это будет тестирование настроек системы, которую устанавливает Hawk Eye. Это необходимый рабочий процесс, потому что, когда какое-то оборудование инсталлируется, его нужно полномасштабно проверить. Это не работа VAR в режиме офлайн, а именно тестирование настроек системы. Сам переход к фазе офлайн запланирован на март 2018 года, - сказал Калошин.