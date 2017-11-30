Бывший наставник «Ромы» Фабио Капелло высказался о шансах столичного клуба на победу в серии А.

"Рома очень сильна. У этой команды крепкий состав и неплохой тренер. Признаюсь, я был удивлен назначению Ди Франческо, потому что знаю, насколько сложно тренировать этот клуб. Но Эусебио еще в «Сассуоло» показал, что обладает хорошими идеями.

Может ли команда выиграть чемпионат? Думаю, да. Почему? В серии А возможны любые варианты, и сейчас за титул ведут борьбу четыре команды", – цитирует Капелло Football Italia.

На данный момент "волки" занимают 4-е место в таблице, набрав 31 очко. Команда отстает от лидирующего "Наполи" на 7 баллов.