Ранее сообщалось, что игрок сборной Германии, контракт которого заканчивается летом 2018 года, может перебраться в "Манчестер Юнайтед".

"Послушайте, это все догадки журналистов. Вы не имеете права вмешиваться в переговоры между игроком и клубом. У любого футболиста есть только один способ доказать свою преданность – выйти на поле и отдать все силы за команду. И когда вы видите, как Озил играет за "Арсенал", то прекрасно понимаете, что он хочет остаться здесь", – цитирует французского специалиста ESPN FC.