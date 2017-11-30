Арсен Венгер – о возможном переходе Озила в «МЮ»: Это все догадки журналистов
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер уверен, что Месут Озил не собирается покидать лондонский клуб.
Ранее сообщалось, что игрок сборной Германии, контракт которого заканчивается летом 2018 года, может перебраться в "Манчестер Юнайтед".
"Послушайте, это все догадки журналистов. Вы не имеете права вмешиваться в переговоры между игроком и клубом. У любого футболиста есть только один способ доказать свою преданность – выйти на поле и отдать все силы за команду. И когда вы видите, как Озил играет за "Арсенал", то прекрасно понимаете, что он хочет остаться здесь", – цитирует французского специалиста ESPN FC.