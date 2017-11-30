Согласно источнику, стороны близки к соглашению, а сумма трансфера составит 20 млн евро. Отмечается, что инициатором перехода игрока выступил президент "сливочных" Флорентино Перес.

Ранее сообщалось, что клуб в зимнее трансферное окно продаст Кико Касилью. По другим сведениям, команду также покинет Кейлор Навас, а главной целью "бланкос" остается Давид де Хеа из "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 23-летний Аррисабалага провел во всех турнирах 13 матчей, пропустил 19 мячей и трижды оставлял свои ворота "сухими".