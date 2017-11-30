Отметим, что Линекер назначен ведущим жеребьевки, а помогает ему будет российская телеведущая Мария Командная. Мероприятие состоится 1 декабря в Москве.

«Лично я надеюсь, что все пройдет нормально, что не возникнет никаких накладок и мы не совершим серьезных оплошностей. Если говорить серьезно, то это замечательное событие, источник самых положительных эмоций. Возможно, я немного нервничаю. Мне доводилось быть ведущим на телевидении, но завтрашнее событие стоит особняком. У нас трудная миссия, но мы надеемся, что все будет хорошо.

У нас тут собралась почти целая футбольная команда! В роли ассистентов церемонии выступят восемь настоящих легенд, которые, за редким исключением, сами когда-то выигрывали чемпионат мира. В этой группе есть и представитель России Никита Симонян. Ему 91 год, но он находится в невероятно хорошей форме! Надеемся, что все пройдет, как задумано, и что я как ведущий не ударю в грязь лицом. «Не напортачь!» – это будет моя последняя мысль перед тем, как шагнуть на сцену», – цитирует Линекера официальный сайт ФИФА.