Главный тренер «Челси» Антонио Конте может быть наказан Футбольной ассоциацией Англии за свое поведение на игре против «Суонси» (1:0).

Как сообщает Sky Sports, организация предъявила обвинения специалисту в неподобающем поведении. Тренеру дали время до вечера 5 декабря, чтобы ответить.

Напомним, рулевой "синих" во время матча 14-го тура АПЛ начал спорить с главным арбитром, за что был удален на трибуны.

После окончания встречи итальянский специалист заявил, что ему не понравилось поведение игроков "Суонси", которые, на его взгляд, тянули время. Конте обратился к арбитру, но тот оставил это без внимания