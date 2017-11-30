Футболисты «Вильярреала» разгромили «Понферрадину» в ответном матче 1/16 финала Кубка страны со счетом 3:0.

В составе победителей дубль оформил нападающий Седрик Бакамбу (47-я и 63-я минуты). Еще один мяч в активе колумбийского форварда Карлоса Бакки (64).

Напомним, первая игра завершилась минимальной победой "Понферрадины". Соперник "желтой субмарины" станет известен позднее.

Результаты других матчей 1/16 финала Кубка Испании:

"Алавес" – "Хетафе" – 3:0 (первый матч – 1:0),

"Эспаньол" – "Тенерифе" – 3:2 (0:0).