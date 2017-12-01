Согласно источнику, игра футболиста впечатлила представителей лондонского клуба. Отмечается, что переход 24-летнего хавбека может состояться летом 2018 года.

В нынешнем сезоне Торган Азар провел за менхенгладбахскую "Боруссию" 15 матчей, забил 6 голов и отдал 6 голевых передач. Его контракт с немецким клубом рассчитан до 2019 года, а трансферный лист оценивается в 12 млн евро.

Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.