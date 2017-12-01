Как сообщает Bild, руководство «Челси» раздумывает над возвращением полузащитника, который защищал цвета «синих» с 2012 по 2015 гг.

Согласно источнику, игра футболиста впечатлила представителей лондонского клуба. Отмечается, что переход 24-летнего хавбека может состояться летом 2018 года.

В нынешнем сезоне Торган Азар провел за менхенгладбахскую "Боруссию" 15 матчей, забил 6 голов и отдал 6 голевых передач. Его контракт с немецким клубом рассчитан до 2019 года, а трансферный лист оценивается в 12 млн евро.