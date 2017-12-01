После окончания встречи наставник "горожан" Хосеп Гвардиола подошел к полузащитнику "святых" Нэйтану Редмонду и накричал на футболиста.

Неизвестно, о чем именно шла речь, но испанский специалист заявил на пресс-конференции, что был недоволен игрой соперника и сказал Редмонду, что его команда тянула время.

Сам хавбек заявил следующее: "Да, Гвардиола был взбешен, но он не сказал ничего плохого. Пеп прокомментировал мою игру, отметил мои качества и заявил, что мы должны были больше атаковать. Я лишь сказал ему, что выполнял установку тренера. Нет, он не оскорблял меня и был любезен. Думаю, именно это делает его одним из лучших тренеров мира", – приводит слова Редмонда ESPN FC.