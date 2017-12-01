Ранее сообщалось, что игрок сборной Германии договорился о переходе в "Ювентус". Согласно СМИ, в борьбу за немецкого футболиста включился "Манчестер Сити".

"Я хочу сосредоточиться на игре. У меня есть агент, который решит остальные вопросы. Нет, дело не в деньгах. И почему вы спрашиваете об этом? Да, я мог бы подписать предварительное соглашение с другим клубом. То же самое касается "Ливерпуля". Но пока говорить об этом рано", – приводит слова полузащитника Daily Mail со ссылкой на Liverpool Liverpool Echo.