Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин рассказал, как обстоят дела с организацией чемпионата мира по футболу.

"У нас нет сомнений, что вся инфраструктура и все стадионы будут достроены вовремя и будут принимать матчи чемпионата. Конечно, когда есть огромный объем объектов и инвестиций, где-то появляются задержки, какие-то непредвиденные обстоятельства. У нас нет сомнений, что к поздней весне 2018 года все будет готово к проведению чемпионата мира, все инфраструктурные объекты будут на местах.

В целом на нашу операционную деятельность никак не повлияет, если будет небольшая задержка со сдачей стадионов. В конце концов, сдача – это по большей части документы. Нам главное, что мы сейчас видим практически построенные стадионы, в большинстве своем готовые на 85% и даже 95%. Почти везде уже ведется финишная отделка", – цитирует Сорокина агентство "Р-Спорт".