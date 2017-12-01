"Нам надо решать задачи по мере поступления и думать сначала о выходе из группы. Для нас это задача-минимум. А плей-офф - это уже лотерея. Все зависит от того, на кого выйдешь.

А если говорить об обещаниях. В случае победы на чемпионате мира, пожизненный контракт со "Спартаком" я, конечно же, готов заключить", - передает слова Самедова RT.