"Нам надо решать задачи по мере поступления и думать сначала о выходе из группы. Для нас это задача-минимум. А плей-офф - это уже лотерея. Все зависит от того, на кого выйдешь. 

А если говорить об обещаниях. В случае победы на чемпионате мира, пожизненный контракт со "Спартаком" я, конечно же, готов заключить", - передает слова Самедова RT.

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