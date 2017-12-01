"Мы никогда на тему лишения России права проведения ЧМ-2018 не задумывались – нет и не было оснований для таких вопросов. Общественным мнением, особенно на международном уровне, очень серьезно манипулируют. Есть мастера таких дел, они уже тысячу лет этим занимаются, и у них это хорошо получается.

Однако поддержка политического руководства страны не давала даже думать о том, что нас могут лишить чемпионата мира. Мы исходили из того, что этот проект мы делаем не для кого-то, а для себя. Это очень масштабный проект, мы развиваем с его помощью страну – в программе подготовки более 600 мероприятий, которые мы реализуем.

Помимо материального наследия, существует еще и нематериальное. Это 40 тысяч волонтеров, работники социальной сферы, обслуживания, таможенной службы, полиции. Люди смогут прикоснуться к такому крупному проекту. Это мы делаем прежде всего для себя, для своей страны. Естественно, мы хотим, чтобы в мире лучше узнали нашу страну – не только Москву и Санкт-Петербург, но и другие города", - передает слова Мутко ТАСС.