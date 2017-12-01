Алексей Сорокин: WADA не имеет претензий в вопросе подготовки к ЧМ-2018
Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что у WADA нет никаких претензий в вопросах подготовки к ЧМ-2018.
"Давайте так, весь этот вопрос – зона ответственности ФИФА в глобальном смысле, оргкомитет никак этого вопроса не касается. Но уже давно известно, что пробы будут отправляться в лабораторию WADA в Лозанну. Никаких претензий у Международного антидопингового агентства в вопросах подготовки к чемпионату мира в России нет", – цитирует Сорокина агентство "Р-Спорт".