"Давайте так, весь этот вопрос – зона ответственности ФИФА в глобальном смысле, оргкомитет никак этого вопроса не касается. Но уже давно известно, что пробы будут отправляться в лабораторию WADA в Лозанну. Никаких претензий у Международного антидопингового агентства в вопросах подготовки к чемпионату мира в России нет", – цитирует Сорокина агентство "Р-Спорт".