Защитник сборной Панамы Роман Торрес на своей странице в Twitter выложил фото новой татуировки с изображением эмблемы ЧМ-2018 в России.

"Нет ничего лучше, чем вспоминать один из самых счастливых моментов в моей жизни", – подписал фото Торрес.

Nada mejor que recordar uno de los momentos más felices de mi vida 10-10- 2017 gracias por el arte @ptyinktattooshop Pancho pic.twitter.com/WULkW5knc2 — Román Torres (@romantorres05) 1 декабря 2017 г.

Напомним, Сборная Панамы вышла в финальную часть чемпионата мира впервые в истории.