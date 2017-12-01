"Нет ничего лучше, чем вспоминать один из самых счастливых моментов в моей жизни", – подписал фото Торрес.

Напомним, Сборная Панамы вышла в финальную часть чемпионата мира впервые в истории. 

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