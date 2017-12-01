Согласно источнику, бывший игрок "Манчестер Юнайтед" может перебраться в команду Хосепа Гвардиолы в зимнее трансферное окно. Отмечается, что 29-летний англичанин также получил предложение от лондонского "Арсенала".

В нынешнем сезоне Эванс провел 12 матчей и забил 1 гол. Его контракт с "Вест Бромвичем" рассчитан до 2019 года, а трансферный лист оценивается в 15 млн евро.

Добавим, что защитник выступал в составе "Манчестер Юнайтед" с 2006 по 2015 гг.