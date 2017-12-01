Согласно источнику, каталонский клуб постарается пригласить игрока сборной Бразилии в зимнее трансферное окно. Отмечается, что сине-гранатовые предлагают "красным" 150 млн евро.

Также источник уверяет, что зарплата хавбека в новой команде составит 14 млн евро в год. При этом клуб выставит на трансфер трех игроков. По информации издания, одним из них является полузащитник Арда Туран.

Ранее сообщалось, что "Барселона" также рассматривает кандидатуры Антуана Гризманна ("Атлетико"), Кристиана Эриксена ("Тоттенхэм") и Месута Озила ("Арсенал").