По информации источника, игрок сборной Чили намерен отказать мадридскому "Реалу" и собирается принять предложение "Манчестер Сити", главным тренером которого является Хосеп Гвардиола.

Отмечается, что в стане "горожан" пока не приняли решения относительно того, когда приглашать нападающего. Клуб готов принять футболиста летом 2018 года на правах свободного агента, но боссы "Сити" обеспокоены интересом со стороны "ПСЖ", который может предложить Санчесу более выгодный контракт. В связи с этим, "Сити" готов выложить "Арсеналу" 22 млн евро за трансфер форварда этой зимой.

Добавим, что Санчес выступал под руководством Гвардиолы в "Барселоне" c 2011 по 2012 гг.