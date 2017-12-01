Сообщается, что премьер-лига может вернуться к формату с 16 клубами. Новая система соревнований рассчитана как минимум на три ближайших года. Напомним, сейчас в УПЛ выступают 14 команд.

Ранее сообщалось, что вернуться к старому формату в премьер-лиге планируют к сезону 2019/20. В первой лиге планируется выступление 16-18 команд.

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