Число участников чемпионата Украины может быть увеличено со следующего сезона, сообщает Tribuna.com.

Сообщается, что премьер-лига может вернуться к формату с 16 клубами. Новая система соревнований рассчитана как минимум на три ближайших года. Напомним, сейчас в УПЛ выступают 14 команд.

Ранее сообщалось, что вернуться к старому формату в премьер-лиге планируют к сезону 2019/20. В первой лиге планируется выступление 16-18 команд.