- Ожидания от предстоящего события грандиозные. Очень большой праздник к нам придет, и сейчас последняя ступенька перед этим праздником, когда мы узнаем, кто в какой группе будет играть, с какими командами и где. Уже все начнут непосредственно думать о чемпионате мира, и интерес к предстоящему футбольному форуму еще больше возрастет, - сказал Булыкин. - От нашей сборной я жду хороших результатов и качественной игры.

- А соперников, каких желаете для нашей сборной?

- Тут двоякое мнение. С одной стороны, хочется, чтобы соперники были не самые сильные, и мы их прошли, с другой стороны, хотелось бы,чтобы были хорошие оппоненты, с которыми можно играть и показывать красивый футбол и при большом желании и удаче выигрывать. Здесь я бы вообще не стал говорить о том, какой нам соперник удобен, а какой нет. Потому что мы знаем, что сборная России порой не выбиралась из очень легких групп.

- Тогда, наверное, было бы лучше, если бы группа досталась посильнее? Сильные соперники всегда были хорошим раздражителем для нашей сборной.

- Но я верю, что нашей сборной все равно, какая у нее группа. Она в состоянии из любой группы выйти. Тем более что наша команда находится в первой корзине. Кто бы ни попался — можно обыгрывать и выходить.

Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2018 состоится 1 декабря в Кремле, начало в 18:00 по московскому времени.