Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сказал, что спокойно отнесется к матчу Россия – Англия на чемпионате мира.

«К очному матчу России и Англии я отнесусь спокойно, поскольку застрельщиками антироссийской кампании, берущей начало еще в 2010 году, были не футболисты и не тренеры.

А играть нам с ними – но не с журналистами и неудавшимися политиками. Английская ассоциация футбола делала какие-то попытки мутить воду только на старте – затем ее председателя убрали, и все успокоилось. Больше она не вмешивалась в процесс.

Мы уже встречались на Евро-2016 – и кроме стычек между болельщиками ничего не произошло», - цитирует Колоскова «Газета.Ru».

Напомним, что церемония жеребьевки ЧМ-2018 состоится сегодня и начнется в 18:00 в Государственном Кремлевском дворце.