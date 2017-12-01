«К очному матчу я отнесусь спокойно, поскольку застрельщиками антироссийской кампании, берущей начало еще в 2010 году, были не футболисты и не тренеры. А играть нам с ними — но не с журналистами и неудавшимися политиками. Английская ассоциация футбола делала какие-то попытки мутить воду только в самом начале — затем ее председателя убрали, и все успокоилось. Больше она не вмешивалась в процесс», — цитирует Колоскова "Газета.Ру".

Жеребьевка группового этапа ЧМ-2018 состоится 1 декабря в Кремле.