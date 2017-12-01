«Отнимут ли ЧМ-2018 у России? Уже вряд ли. Не представляю, как можно взять и перенести такой форум за несколько месяцев до начала. И раньше-то в такой поворот было очень сложно поверить, а сейчас – тем более.

Не один же город задействован в процессе, а вся огромная страна. А сколько денег потрачено!

Конечно, соответствующие разговоры продолжают муссироваться. Однако они, скорее всего, не имеют под собой серьезной основы», - цитирует Мостового «Газета.ru».

Напомним, что церемония жеребьевки ЧМ-2018 состоится сегодня и начнется в 18:00 в Государственном Кремлевском дворце.