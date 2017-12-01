Во время чемпионата мира-2018 в Россию приедут от 10 до 20 тысяч английских болельщиков.

Как сообщает Евро-Футбол.Ру, полиция призвала фанатов воздержаться от участия в беспорядках и скандирования провокационных лозунгов. Кроме того, за перепродажу билетов предусмотрены серьезные штрафы.

Напомним, что церемония жеребьевки ЧМ-2018 состоится сегодня и начнется в 18:00 в Государственном Кремлевском дворце.

Матчи ЧМ-2018 состоятся с 14 июня по 15 июля в 11 городах РФ.