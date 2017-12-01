Наставник «Халл Сити» Леонид Слуцкий дал комментарий перед матчем с «Шеффилд Уэнсдей», который состоится 2 декабря и стартует в 18.00 мск.

"Если честно, то на прошлой неделе я был близок к отставке. Драма как по Шекспиру, лучший сценарий. Однако, это не книга, а жизнь, и тренер должен быть готов к этой ситуации. Я пытаюсь измениться, найти силы, чтобы продолжать работу.

Не знаю, будет ли игра в субботу моей последней у руля команды. Но мы не должны забывать о владельце, который имеет полное право принимать решение", – цитирует российского специалиста Hull Daily Mail.

В последнем матче "тигры" потерпели поражение от «Бристоль Сити» (2:3). Команда Слуцкого вела в счете (2:0), но упустила победу.

На данный момент "Халл" занимает 20-е место в таблице чемпионшипа, набрав после 19-ти туров 18 очков.