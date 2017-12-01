- Сейчас каждая из 32 сборных-участниц мечтает об одном - выиграть чемпионат мира. Но удача улыбнется только одной команде. Это может быть Германия или Испания. Вполне возможно, что победит Хорватия или Мексика. Этому чемпионату будет не хватать много сильных сборных: Италии, Чили и, конечно, Болгарии (смеется), - цитирует Стоичкова RT.

Напомним, что жеребьевка чемпионата мира состоится сегодня в Кремле, начало в 18:00 по московскому времени.