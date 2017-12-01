Кто попадется сборной России из третьей корзины?
- Дания
- 244 (7.7%)
- Исландия
- 325 (10.3%)
- Коста-Рика
- 385 (12.2%)
- Швеция
- 516 (16.4%)
- Тунис
- 544 (17.2%)
- Египет
- 482 (15.3%)
- Сенегал
- 364 (11.5%)
- Иран
- 295 (9.4%)
- Всего голосов:
- 3155
Читатели «Советского спорта» выбрали свой вариант группы для сборной России на ЧМ-2018.
Согласно голосованию читателей, сборная России сыграет с командами Перу, Туниса и Панамы. Такими были самые популярные варианты в голосовании.
Напомним, что церемония жеребьевки ЧМ-2018 состоится сегодня и начнется в 18:00 в Государственном Кремлевском дворце.
Матчи ЧМ-2018 состоятся с 14 июня по 15 июля в 11 городах РФ.