Читатели «Советского спорта» выбрали свой вариант группы для сборной России на ЧМ-2018.

Согласно голосованию читателей, сборная России сыграет с командами Перу, Туниса и Панамы. Такими были самые популярные варианты в голосовании.

Напомним, что церемония жеребьевки ЧМ-2018 состоится сегодня и начнется в 18:00 в Государственном Кремлевском дворце.

Матчи ЧМ-2018 состоятся с 14 июня по 15 июля в 11 городах РФ.

Кто попадется сборной России из третьей корзины? Дания 244 (7.7%) Исландия 325 (10.3%) Коста-Рика 385 (12.2%) Швеция 516 (16.4%) Тунис 544 (17.2%) Египет 482 (15.3%) Сенегал 364 (11.5%) Иран 295 (9.4%) Всего голосов: 3155

Кто попадется сборной России из четвертой корзины? Сербия 344 (10.6%) Нигерия 329 (10.1%) Австралия 375 (11.5%) Япония 480 (14.8%) Марокко 280 (8.6%) Панама 612 (18.8%) Южная Корея 375 (11.5%) Саудовская Аравия 453 (13.9%) Всего голосов: 3248