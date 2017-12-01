Согласно голосованию читателей, сборная России сыграет с командами Перу, Туниса и Панамы. Такими были самые популярные варианты в голосовании.

Напомним, что церемония жеребьевки ЧМ-2018 состоится сегодня и начнется в 18:00 в Государственном Кремлевском дворце.

Матчи ЧМ-2018 состоятся с 14 июня по 15 июля в 11 городах РФ.

Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.