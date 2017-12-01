- Предпочтений по жребию у меня нет. Это не имеет значения. Было бы романтично сыграть с такой сборной, как Бразилия. Мы не так часто играем с такими известными и сильными командами, как Аргентина. Для нас не станет проблемой, если нам предстоит сыграть матч открытия с Россией. Мы гордимся, что находимся здесь. Важно не только то, с кем мы сыграем, но и в каких городах, - цитирует Хадльгримссона RT.

Напомним, что жеребьевка чемпионата мира состоится сегодня в Кремле, начало в 18:00 по московскому времени.