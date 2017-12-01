Министр спорта РФ Павел Колобков поделился ожиданиями от жеребьевки чемпионата мира 2018 года.

- Выходить на жеребьевку и кого-то бояться нет смысла. Главное - настрой. А думать о том, кто попадется - какой смысл? Надо верить в себя, - передает слова Колобкова ТАСС.

Напомним, что жеребьевка чемпионата мира состоится сегодня в Кремле, начало в 18:00 по московскому времени.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.