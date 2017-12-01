Чемпион мира 1990 года Лотар Маттеус — о фаворитах чемпионата мира 2018 года.

- Кто станет чемпионом мира? Немцу нельзя задавать такой вопрос! (Смеется) Для меня сборная Германии – всегда фаворит. У нас сильная команда, это мы в очередной раз показали на Кубке конфедераций. Но, конечно, все покажет чемпионат. Без сюрпризов никогда не обходится. Я считаю, что фавориты этого чемпионата мира – немцы, французы, бразильцы и, в меньшей мере, испанцы, аргентинцы и бельгийцы, - передает слова Маттеуса «Р-Спорт».

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.