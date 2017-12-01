Чемпион мира 1990 года Лотар Маттеус — о возможности переноса чемпионата мира 2018 года из России.

- Я считаю, что допинг должен быть искоренен, он вредит спорту, который должен быть чистым и справедливым. Конечно, я считаю, что за использование допинга нужно наказывать. Я не знаю никакого другого спорта, кроме fair play. Если я проигрываю, то поздравляю соперника с победой. Но идти к успеху с помощью запрещенных веществ нельзя. Проблема допинга не касается только России, она касается всего мира – актуальна и у нас в Германии, и в Южной Америке, Италии. Все страны борются с этой проблемой.

- Есть ли опасность, что из-за этого скандала чемпионат мира может быть перенесен из России? Нет, ни в коем случае! Вероятность этого – 0%, я в этом убежден, - передает слова Маттеуса «Р-Спорт».

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.