- Я пообщался с некоторыми тренерами сегодня: (Йоахим. — RT) Лев, (Дидье. — RT) Дешам, но что мы сейчас можем друг другу сказать? Никто не знает, что произойдет в следующие шесть месяцев. Возможно, лидер твоей команды получит травмы и таких «возможно» очень много. Россия сделает все для победы на чемпионате мира. Мы с оптимизмом смотрим в будущее, - передает слова Черчесов RT.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.