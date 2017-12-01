«Любовь к футболу в нашей стране давняя, крепкая и всенародная. В летопись мирового футбола вписаны и имена наших мастеров - Льва Яшина, Никиты Симоняна, Рината Дасаева и десятков других.

Мы сделаем все, чтобы чемпионат мира стал грандиозным спортивным праздником. Приглашаю всех в Россию! Удачи, и до встречи в 2018 году!», - цитирует Путина официальный сайт ФИФА.

Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России - Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Турнир состоится с 14 июня по 15 июля.