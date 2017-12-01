«Приветствую всех на финальной жеребьевке чемпионата мира в России! Благодарю президента Владимира Путина, Оргкомитет «Россия-2018» и весь российский народ за все, что было сделано в рамках подготовки к турниру. Спасибо, Россия!

Уверен, что всем очень понравится в 11 городах-организаторах! А сейчас мы узнаем, кто сыграет в матче открытия в «Лужниках» и состав групп!», - цитирует Инфантино официальный сайт ФИФА.

Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России - Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Турнир состоится с 14 июня по 15 июля.