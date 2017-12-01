Сборная Аргентины на чемпионате мира встретится с Хорватией, Исландией и Нигерией
В пятницу, 1 декабря, в Кремлевском дворце в Москве состоялась жеребьевка финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года.
В группу D попали сборные Аргентины, Хорватии, Исландии и Нигерии.
Календарь группы:
16 июня
Аргентина – Исландия («Спартак», Москва)
Хорватия – Нигерия (Калининград)
21 июня
Аргентина – Хорватия (Нижний Новгород)
Нигерия – Исландия (Волгоград)
26 июня
Нигерия – Аргентина (Санкт-Петербург)
Исландия – Хорватия (Ростов-на-Дону)
Добавим, что матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.