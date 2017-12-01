В группу D попали сборные Аргентины, Хорватии, Исландии и Нигерии.

Календарь группы:

16 июня

Аргентина – Исландия («Спартак», Москва)

Хорватия – Нигерия (Калининград)

21 июня

Аргентина – Хорватия (Нижний Новгород)

Нигерия – Исландия (Волгоград)

26 июня

Нигерия – Аргентина (Санкт-Петербург)

Исландия – Хорватия (Ростов-на-Дону)

Добавим, что матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

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