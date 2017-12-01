В группу F попали сборные Германии, Мексики, Швеции и Южной Кореи

Календарь группы:

17 июня

Германия – Мексика («Лужники», Москва)

18 июня

Швеция – Южная Корея (Нижний Новгород)

23 июня

Германия – Швеция (Сочи)

Южная Корея – Мексика (Ростов-на-Дону)

27 июня

Южная Корея – Германия (Казань)

Мексика – Швеция (Екатеринбург)

Добавим, что матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

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