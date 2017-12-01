Сборная Германии на чемпионате мира сыграет с Мексикой, Швецией и Южной Кореей
В пятницу, 1 декабря, в Кремлевском дворце в Москве состоялась жеребьевка финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года.
В группу F попали сборные Германии, Мексики, Швеции и Южной Кореи
Календарь группы:
17 июня
Германия – Мексика («Лужники», Москва)
18 июня
Швеция – Южная Корея (Нижний Новгород)
23 июня
Германия – Швеция (Сочи)
Южная Корея – Мексика (Ростов-на-Дону)
27 июня
Южная Корея – Германия (Казань)
Мексика – Швеция (Екатеринбург)
Добавим, что матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.