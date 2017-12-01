Сборная Польши на ЧМ-2018 сыграет с Колумбией, Сенегалом и Японией
В пятницу, 1 декабря, в Кремлевском дворце в Москве состоялась жеребьевка финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года.
В группу H попали сборные Польши, Колумбии, Сенегала и Японии.
Календарь группы:
19 июня
Польша – Сенегал («Спартак», Москва)
Колумбия – Япония (Саранск)
24 июня
Япония – Сенегал (Екатеринбург)
Польша – Колумбия (Казань)
28 июня
Япония – Польша (Волгоград)
Сенегал – Колумбия (Самара)
Добавим, что матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.