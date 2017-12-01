В группу H попали сборные Польши, Колумбии, Сенегала и Японии.

Календарь группы:

19 июня

Польша – Сенегал («Спартак», Москва)

Колумбия – Япония (Саранск)

24 июня

Япония – Сенегал (Екатеринбург)

Польша – Колумбия (Казань)

28 июня

Япония – Польша (Волгоград)

Сенегал – Колумбия (Самара)

Добавим, что матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

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