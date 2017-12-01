– России досталась благоприятная группа. Хотя мы уже много раз радовались жеребьевке, а потом обжигались. Самых сложных вариантов с группой смерти мы избежали, поэтому должны выходить в плей-офф.

– Соперником России по 1/8 финала, если она туда попадет, станет кто-то из группы, где играют Испания и Португалия. Шансов на четвертьфинал нет?

– Не стоит сейчас говорить о возможных соперниках. Сначала надо выйти из группы. Когда ты попадаешь в плей-офф, каждый матч, как финал. На одну, две игры собраться может каждый, – сказал Герасимец в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Соперниками россиян по группе стали сборные Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

14 июня Россия сыграет в Москве в матче открытия с Саудовской Аравией, 19 июня команда Черчесова встретится в Петербурге с Египтом, а 25 июня – в Самаре с Уругваем.