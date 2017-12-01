- Не могу сказать, доволен или нет такой группой. Не знаю ни одной из этих команд. Я за ними не смотрел. Единственное, что знаю, за Египет играет Салах. Имена есть знакомые. А вот что представляют команды - пока не знаем. Хорошо, что у нас по нарастающей матчи будут, - сказал Черчесов.

Напомним, сборная России сыграет в группе А с командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.